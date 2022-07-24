لمتابعة عراقيل سير العمل.. التومي يجتمع مع مديري الشؤون الإدارية والمالية بالداخلية

اجتمع وزير الحكم المحلي ووزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة المنتهية بدر الدين التومي، اليوم الأحد، مع مدير إدارة الشؤون الإدارية ونائب مدير إدارة الشؤون المالية، في إطار متابعة سير العمل بالوزارة.

وأوضح حساب وزارة الداخلية على “فيسبوك”، في بيان، أن “التومي اطلع على القوة العمومية للوزارة، واستمع لشروح وافية حول آلية أداء الوظائف، وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تعتري سير العمل”.

وختم البيان موضحًا أن الوزير المكلف أكد على ضرورة مضاعفة الجهود وفق الأصول الإدارية وقواعد أخلاق المهنة بما يعود بالنفع على الوزارة، مشيرًا إلى الاهتمام بحقوق أعضاء وزارة الداخلية من حيث أوضاعهم الإدارية والمالية.