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تراجع في سعر الدولار واستقرار اليورو

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وسجل الدولار الأمريكي انخفاضا إلى 4.87 دينار من 4.88 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بينما استقر اليورو عند 4.98 دينار، وثبت سعر الجنيه الاسترليني عند 4.85 دينار.

في حين استقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.27 دينار و0.72 دينار.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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