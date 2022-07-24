عقب توليه مهامه.. المشاي يجتمع بمجلس إدارة شركة الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن استلام الدكتور محمد عمر المشاي مهامه رئيسا لمجلس إدارة الشركة اليوم الأحد من اللجنة المكلفة من رئيس حكومة الوحدة المنتهية عبد الحميد الدبيبة.

وقالت الشركة في منشور عبر “فيسبوك” إن إجراء مراسم التسليم والاستلام بين اللجنة المكلفة من قبل الدبيبة والمشاي بتوليه مهام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأضافت أن مراسم الاستلام تمت داخل مقرالشركة بمنطقة بوابة الجبس بالعاصمة طرابلس، مع سريان العمل بشكل دوري داخل الإدارة.

أشارت إلى عقد المشاي الاجتماع الأول لرئيس مجلس الإدارة رفقة أعضاء مجلس الإدارة وحضور مدير عام الشركة العامة للكهرباء محمد بن إسماعيل.