البيوضي: لقد تم تجاوز كل الحلول بشأن تنفيذ العملية الإنتخابية خلال 3 أشهر

اعتبر المرشح الرئاسي ” سليمان البيوضي ” أن الحل السلمي الوحيد للأزمة في ليبيا، يتجسّد في الاتفاق العاجل بين رئاسة مجلسي الدولة والنواب على قاعدة دستورية، وموعد نهائي لإجراء الإنتخابات.

وقال البيضوي في منشور له عبر موقع “فيسبوك”: “لقد تم تجاوز كل الحلول الممكنة بما فيها حكم محكمة سبها بشأن تنفيذ العملية الإنتخابية خلال 3 أشهر من صيرورة الحكم”

كما أكد البيوضي أن اتفاق المجلسين لا بد منه بعد أن ازدادت حالة الانقسام والاصطفاف السياسي تعقيدا، في ظل غياب رؤية للحل.

وتابع أن على المجلسين الاتفاق العاجل على قاعدة دستورية، وموعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وطبيعة السلطة التنفيذية التي ستنفذ الانتخابات ( موحدة أو ثنائية).

وحذّر المرشح الرئاسي حال عدم حصول ذلك الاتفاق، من توجه ليبيا نحو سيناريوهات عديدة، ستزيد الأوضاع سوءا، في ظل منع الليبيين من تجديد الشرعيات لمؤسساتهم الوطنية.