السايح يبحث الإجراءات اللازمة لعملية تطوير منظومة تسجيل الناخبين

عقد رئيس المفوضية العليا للإنتخابات المجلس، عماد السائح، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية.

واستعرضت مفوضية الانتخابات في بيان نشره موقعها الرسمي “فيسبوك”، “الإجراءات اللازمة لعملية تطوير منظومة تسجيل الناخبين، وما تم تنفيذه منها، لتكون جاهزة للتحديث خلال الفترة القادمة”.

وتابع البيان؛ “ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها”.