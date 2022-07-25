البعجة: الحل السلمي بين الدبيبة وباشاغا مستحيل

توقع رئيس المكتب السياسي لحزب ”تيار ليبيا للجميع“، الدكتور فتحي البعجة، أن تتجدد الاشتباكات بين المليشيات المسلحة.

ورأى البعجة في تصريحات صحفية أن رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا حصل على دعم من البرلمان ومن قوى كثيرة على الأرض، ولن يقف مكتوف الأيدي بعد كل محاولاته السابقة لدخول طرابلس.

وقال البعجة إن باشاغا ”سيعيد الكرة حتى بعد هذا الاشتباك، وهذه المرة قد ينشأ عنها معارك طويلة بعض الوقت؛ بسبب انضمام بعض القوى التي تقف في حالة تأهب، سواء في طرابلس أو خارجها؛ لأن هذه الأزمة طال أمدها، خاصة أن الدبيبة تمسك برفض تسليم السلطة ولم يكترث بالبرلمان وقراراته، والعملية تتجه نحو الحرب؛ إذ أن الحل السلمي مع الدبيبة أمر مستحيل“، وفق تقديره.

وحول دعوة الولايات المتحدة إلى تشكيل حكومة موحدة، أكد البعجة أن ”حكومة موحدة يقصد بها حكومة ثالثة، وهذا طبعا قفزة في الهواء من شأنها أن تعقد الأزمة“.

وأضاف: ”أعتقد أن مسألة التوافق وصلت إلى حدودها النهائية، والعملية تتجه نحو حسم للأسف باستخدام القوة المسلحة وقد تكون مسألة دامية؛ إذ لا بد أن يكون هناك منتصر ومهزوم في هذه الأزمة“.