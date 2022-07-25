مفوضية الانتخابات: نتابع جاهزية إداراتنا ومكاتبنا لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة

ناقش مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال اجتماع أمس الأحد، مع إدارات المفوضية الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية، كما استعرض الإجراءات اللازمة لعملية تطوير منظومة تسجيل الناخبين، وما جرى تنفيذه منها، لتكون جاهزة للتحديث خلال الفترة المقبلة، وفق بيان المفوضية.

وضم الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المفوضية عماد السائح، أعضاء مجلس المفوضية، ومدير إدارة العمليات، ومدير إدارة النظم والمعلومات، ورئيس قسم التدريب، ورئيس قسم تسجيل الناخبين، ورئيس قسم تسجيل المرشحين.

كما شارك في الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس ممثلين عن كل من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا ورئيس مكتب المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا (IFES).

وأوضحت المفوضية أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها