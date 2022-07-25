الفلاح: تغيّر المواقف داخل مصراتة سيسهل دخول باشاغا طرابلس

قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، جمال الفلاح، إن ”الصراع داخل مدينة مصراتة يجري بين رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا المُصرّ على ممارسة مهامه من طرابلس.

وأوضح الفلاح في تصريحات صحفية أن هناك كتائب في مصراتة انضمت لجبهة باشاغا وحاولت، أول من أمس السبت، فتح الطريق أمام دخوله طرابلس. وأضاف المحلل السياسي أن ”باشاغا يحاول السيطرة على مصراتة وإخراج القوة المشتركة التابعة للدبيبة، والقوة المشتركة حاولت التنصل مما قامت به وقالت إن تحركها كان بأمر من الدبيبة للقبض على باشاغا، وهو ما يعني أن القوة أيضا قد تتخلى عن الدبيبة“، وفق قراءته.

واعتبر الفلاح أن ”هناك تغيرا كبيرا في المواقف في مصراتة، وقد يكون التحرك الأخير استعراض قوة لباشاغا، حيث سيحاول دخول طرابلس في الأيام المقبلة، وإذا كانت هناك تفاهمات يمكن أن يضمن الدخول، وإذا ضمن ولاء قوة عسكرية في مصراتة سيسهل عليه دخول طرابلس حتى لو عارضته بعض التشكيلات“.