اقتصادي ليبي: عودة إنتاج النفط سيسهم في توفير عوائد دولارية لتغطية الإنفاق

قال أستاذ الاقتصاد الجامعي ” أحمد المبروك ” إن ليبيا تعتمد على سلعة واحدة هي النفط الذي يُعتبر أوكسجين الاقتصاد الوطني.

وقال المبروك في تصريحات صحفية، أن عودة إنتاج ليبيا النفطي وانتشال الاقتصاد الغارق من أزماته سيسهمان في توفير عوائد دولارية لتغطية الإنفاق ودفع مسيرة تعافي الاقتصاد.

ومن جانبه ، قال الخبير النفطي ” حسن الصديق ” إن ليبيا مطالبة برفع معدلات إنتاجها إلى 3 ملايين برميل في عام 2023.

كما أوضح أن رفع معدلات الإنتاج يضمن للبلد الاستفادة من صعود الأسعار عالميًا لتطوير حقولها النفطية وتعزيز إيرادات موازنتها العامة