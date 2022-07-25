ليبيا الان

اقتصادي ليبي: عودة إنتاج النفط سيسهم في توفير عوائد دولارية لتغطية الإنفاق

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال أستاذ الاقتصاد الجامعي ”  أحمد المبروك ” إن ليبيا تعتمد على سلعة واحدة هي النفط الذي يُعتبر أوكسجين الاقتصاد الوطني.

وقال المبروك في تصريحات صحفية، أن عودة إنتاج ليبيا النفطي وانتشال الاقتصاد الغارق من أزماته سيسهمان في توفير عوائد دولارية لتغطية الإنفاق ودفع مسيرة تعافي الاقتصاد.

 ومن جانبه ، قال الخبير النفطي ” حسن الصديق ” إن ليبيا مطالبة برفع معدلات إنتاجها إلى 3 ملايين برميل في عام 2023.

كما أوضح أن رفع معدلات الإنتاج يضمن للبلد الاستفادة من صعود الأسعار عالميًا لتطوير حقولها النفطية وتعزيز إيرادات موازنتها العامة

الوسوم

إنتاج النفط اقتصادي ليبي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك