المرعاش: طرد حكومة الدبيبة من طرابلس اقترب كثيرا

رجح المحلل السياسي، كامل المرعاش، أن يمضي رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا، في خططه لاقتحام طرابلس، لكنه كشف أن الولايات المتحدة وبريطانيا ترفضان بشدة هذه الخطط، وفق رأيه.

وقال المرعاش في تصريحات صحفية إن ”الحراك السياسي والشعبي والعسكري الذي شهدته المنطقة الغربية من ليبيا منذ 4 أسابيع قد تمخض عنه بروز تحالفات جديدة تصب في مصلحة حكومة باشاغا، ويمكن القول إن اقتحام طرابلس وطرد حكومة الدبيبة منتهية الولاية قد اقترب أكثر من أي وقت مضى“ على حد قوله.

وتوقع المرعاش أن يمضي باشاغا في خططه لاقتحام طرابلس، خصوصا أنه ضمن الآن بشكل كبير تأييد أغلب مليشيات مصراتة قوية التسليح، وتحالف مليشيات الزنتان بقيادة أسامة الجويلي.

وأضاف المحلل السياسي: ”أصبحت طرابلس بين فكي كماشة الآن، من الشرق مليشيات مصراتة يقودها باشاغا بنفسه، ومن الجنوب الغربي لطرابلس مليشيات الجويلي، ولم يبق إلا أمر التحرك للسيطرة عليها“.