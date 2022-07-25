قشوط: السفير الأمريكي تجاوز كل الخطوط وحدود التطاول بتصريحاته الأخيرة

قال المحل السياسي محمد قشوط بأن السفير الأمريكي قد تجاوز كل الخطوط وحدود التطاول بتصريحاته وبياناته الأخيرة التي جمعت بين تلميح بتهديد القضاء الليبي فيما يخص مسألة إقالة صنع الله وملف النفط وبين حديثه عن الشأن السياسي ودعوته لعدم حسم ملف الحكومة المنتهية ومحاولات الإبقاء على المشهد منقسم وفوضوي كما هو الان.

كما اشار قشوط في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إلى مصلحة الأمريكان المتمثلة بتنفيذ برنامج “مستفيد” لإدارة الإيرادات النفطية وجعلها تحت سيطرتهم أما ما يتعلق بتلميحاتهم بشأن صنع الله المقال فليست إلا مجرد محاولة لإنقاذ مساعيهم الغير مكتملة سوى بالإبقاء على المشهد السياسي الحالي.

مطالبآ مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالتحرر من عقدة الأجنبي والإنتصار لإرادتهم بالوصول نحو العاصمة مشيرا بأن القوة والأمر الواقع من يرسمان السياسة القائمة على الندية مع العنصر الأجنبي على حد وصفه.