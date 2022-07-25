الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة نسيبا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء صيفية معتدلة نسيبا خاصة، فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاع طفيف خاصة على مناطق الدواخل خلال اليومين القادمين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، وتسجل بين 38 و40 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.