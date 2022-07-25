بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 25 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 25 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء صيفية معتدلة نسيبا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-36)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف خاصة على مناطق الدواخل خلال اليومين القادمين.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-33)مْ و وتسجل مابين (38-40) مْ على الدواخل.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-39)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:10)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:16).

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