ضبط مُروج مخدرات وبحوزته قنابل يدوية في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط أحد مُروجي المواد المخدرة وبحوزته قنابل يدوية في منطقة اللثامة، بمدينة بنغازي.

وأشارت المديرية، في بيان أمس الأحد، إلى ورود معلومات لمركز شُرطة الصابري عن قيام أحد الأشخاص ببيع الخمور وحبوب الهلوسة في منطقة اللثامة، وحسب المعلومات فإن هذا الشخص مُسلح ويحمل قنابل يدوية (رمان).

خمور وحبوب هلوسة

وجرى ضبط الشخص المطلوب بعد مراقبة مكان تواجده في اللثامة لعدة ساعات، وبحوزته قنينة كبيرة سعة 6 لتر بها سائل شفاف تحتوي على مواد مُسكرة»، ومن بين المضبوطات مع المتهم أربع قنابل يدوية وأسلحة بيضاء وسلاح ناري (إف. إن) وقنينة خمرة مستوردة، وحبوب هلوسة.

واعترف المتهم ببيع الخمور وحبوب الهلوسة وتعاطيه المخدرات، وجرى إحالته للنيابة العامة.