المركز الوطني للامتحانات: انطلاق الاختبارات النهائية لشهادة إتمام التعليم الأساسي اليوم الأثنين

تنطلق، اليوم الإثنين، الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022، حيث سيؤدي التلاميذ الامتحان في مادتي الكتابة والتعبير والإملاء والخط و«الحاسوب»، وسيمتحنون داخل مدارسهم التي يبلغ عددها 4106 مدارس بكافة مناطق البلاد.

وفي هذا الشأن قال مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود إن عدد التلاميذ المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي هذا العام بلغ 169 ألفًا و140 تلميذًا وتلميذة، منهم 87 ألفًا و879 طالبًا من الذكور و61 ألفًا و261 طالبة من الإناث، و4 آلاف و904 تلاميذ وتلميذات تقدموا بصفة قيد منازل، و57 تلميذًا وتلميذة تعليم ديني، سيجرون امتحاناتهم داخل ألف و322 لجنة امتحانية.

وأكد مسعود، وفق منشور عبر صفحة المركز على «فيسبوك»، أن الأسئلة موزعة على 13 دائرة توزيع بمختلف المناطق والمدن بمراقبات التربية والتعليم، وستكون من ضمن المفردات المقررة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة، وفي متناول جميع مستويات التلاميذ، مراعية فيها الفروق الفردية، وموزعة حسب الأوزان النسبية والتوزيع العددي للأبواب، وفق ما اعتمدته مصلحة التفتيش التربوي.

كما شدد مدير مركز الامتحانات على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنها المركز، والتأكد من دخول التلاميذ إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل وسماعات».

مشيرآ إلى ضرورة التنبيه على التلاميذ بعدم الدخول بكل ما يتعلق بالمواد الدراسية، من كتب ومذكرات وكراسات وتسليمها للمراقبين واستلامها بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وكذلك ليس مسموحًا بالآلات الحاسبة المخزنة إلى اللجنة.