نصية: المطلوب في الوقت الراهن وضع خارطة طريق واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن المطلوب في الوقت الراهن وضع خارطة طريق واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية في فترة زمنية محددة.

نصية وفي تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك “الروسية” قال: إن تفعيل المسار العسكري إلى جانب المسارات الأخرى يساهم بشكل كبير في بناء الدولة والوصول للحل الشامل والخروج من المراحل الانتقالية.

ولفت إلى أن الخطة الزمنية المرتبطة بتوحيد المؤسسة العسكرية تتوافق مع رغبة الشارع الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وشدد نصية على أن قضية السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية من القضايا الأساسية في الأزمة الليبية، وأن أي تقارب أو حل يساهم بقدر كبير في الخروج من المعضلة السياسية، خاصة أن الأزمة ترتبط بشقين أساسيين في المقام الأول، هما الجانب الأمني والسياسي، إضافة للجانب الاقتصادي.

