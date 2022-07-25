بالصور: الطلاب يؤدون امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مادة الكتابة

بدأ أكثر من 169 ألف تلميذ وتلميذة في 121 مراقبة تعليمية أداء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة (التعبير والإملاء والخط) صباح اليوم الإثنين.

وأوضح المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا أن الطلاب يؤدون الامتحانات بالمدارس المقيدين بها تحت إشراف معلم المادة. وحسب أرقام رسمية، يبلغ عددها 4106 مدارس بمناطق البلاد كافة.

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وقال مدير عام المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود، في تصريحات سابقة إن الأسئلة موزعة على 13 دائرة توزيع بمختلف المناطق والمدن بمراقبات التربية والتعليم، وستكون من ضمن المفردات المقررة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة، وفي متناول جميع مستويات التلاميذ، مراعية فيها الفروق الفردية، وموزعة حسب الأوزان النسبية والتوزيع العددي للأبواب، وفق ما اعتمدته مصلحة التفتيش التربوي.

ضوابط امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي

وشدد مدير مركز الامتحانات، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنها المركز، والتأكد من دخول التلاميذ إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل وسماعات». وأشار إلى ضرورة التنبيه على التلاميذ بعدم الدخول بكل ما يتعلق بالمواد الدراسية، من كتب ومذكرات وكراسات وتسليمها للمراقبين وتسلمها بعد انتهاء الامتحان يوميا، وكذلك ليس مسموحا بالآلات الحاسبة المخزنة إلى اللجنة.

وفي 13 يونيو الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مواعيد امتحانات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، حيث انتهى العام الدراسي للصفوف الأولى (أول – ثاني – ثالث) من مرحلة التعليم الأساسي يوم 16 يونيو. ومن المقرر أن تعقد امتحانات الدور الثاني يوم 18 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2022م، ويحل بداية العام الدراسي 2022-2023م، لمرحلة التعليم الأساسي 18 سبتمبر 2022م.

طالب يؤدي الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)

طالب يؤدي الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)

طلاب قبل آداء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)

من إحدى لجان الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)

أوراق الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في مادة الكتابة في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)

من إحدى لجان الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في أحد المدارس الليبية، 25 يوليو 2022. (فيسبوك)