الحبيب: فبراير ستبقى شوكة بحلوق «هتيفة العقيد» و«حفاة العربيد»

رأى وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، أن «فبراير» ستبقى شوكة في حلق من أسماهم بـ«هتيفة العقيد» و«حفاة العربيد»، على حد وصفه.

وقال الأمين في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»: “ستبقى فبراير شوكة بحلوق هتيفة العقيد -في إشارة إلى أنصار النظام السابق- وحفاة العربيد -في إشارة إلى مؤيدي الجيش وقائده العام المشير خليفة حفتر-“، بحسب تعبيره.

وأضاف “لن يعبروا الدرب ولن يمروا بفتنة أو حرب وأفواه الأحرار تدك زمر التطبيل وأبواق الفتن، ومادام ثوار الفوهات على عهد الزناد للبلاد أهبة الجلاد فمازال الرجال للنزال في مدن الثورة في مصراتة والزواية وطرابلس مهما حاول الأنذال”، على حد زعمه.