تسجيل إصابتين بـ«كورونا» في سبها وتراغن

أعلن مركز سبها الطبي، اليوم الإثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح بيان صادر عن المركز أن الحالتين جرى تسجيلهما في سبها وتراغن، من بين 11 عينة. ونوه المركز إلى عدم تسجيل حالات شفاء أو وفاة.

– تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في سبها

– 162 حالة متوسط إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

– 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها

وسجلت ليبيا 162 إصابة بفيروس «كورونا» في المتوسط بنسبة 34.54%، خلال الفترة من 16 إلى 21 من يوليو الجاري، وفق أرقام صادرة عن المركز.