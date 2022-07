مساعٍ من تربية وتعليم تصريف الأعمال لإكمال صيانة 250 مؤسسة تعليمية

ليبيا – عقدت اللجنة المكلفة وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف رقم 891 لسنة 2022 لمتابعة المشاريع اجتماعها الأول.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى ترؤس وكيلها لشؤون المراقبات محسن الكبير لأعمال هذا الاجتماع، بحضور كل من مديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء سمية راشد ورئيس مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح.

وبحسب البيان، ناقشت اللجنة المكلفة بمتابعة المشاريع المزمع تنفيذها وفقًا لقرار مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال رقم 32 لسنة 2022 حصر مدارس الصفيح المنتشرة في كامل التراب الليبي، فيما تم التأكيد على دور مصلحة المرافق التعليمية وجهودها في إنشاء وصيانة مؤسسات التربية والتعليم.

وأضاف البيان: إن المجتمعين تدارسوا أيضًا المشاريع المحالة منذ العام 2008 لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية. في وقت أوضح فيه القويرح أن خطة المصلحة تتضمن صيانة 250 مؤسسة تعليمية في كامل التراب الليبي وأن القيام بذلك يتوقف على الميزانية العامة للدولة.

