تيار أبوسهمين: نحتفل بالذكرى الثانية لتأسيس حزبنا بإرادة قوية وإنجازات مستمرة

احتفل ما يعرف “تيـــار يـابلادي” برئاسة نوري بوسهمين، أمس الأحـد، بمدينة طرابلس بالذكرى الثانية لتأسيس التيــار تحت شعار “إرادة قوية…وانجازات مستمرة” حيث حضر الاحتفالية رئيس تيار يابلادي نوري بوسهمين ورئيس المكتب السياسي عوض عبدالصادق ورئيس المؤتمر العـام للتيار إسماعيل العائب.

أضاف التيار في بيان، إن منسقي مكاتب الفروع وعدد من منتسبي ومحبي التـيار حضروا الاحتفال، بالإضافة لحضور الضيوف الذين شاركوا تيــار يابلادي فرحته بهذه الذكرى، بحسب بيانه، مختتماً: “يابلادي نحو الدولة الليبية الجديدة”.