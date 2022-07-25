نقابة المحامين: نجحنا في إنقاذ زميلتنا “سامية الورشفاني” من محاولة اعتقالها من مسلحين

قالت نقابة المحامين في ليبيا، إنها نجحت في إنقاذ سامية الورشفاني المحامية من محاولة اعتقال من قبل مجموعة مسلحة بالمخالفة للقانون بطرابلس.

أضافت النقابة في بيان: “بعد رجوعنا من نيابة سوق الجمعة وتمكنا من إخراج زميلتنا الاستاذة سامية الورشفاني المحامية من محاولة اعتقال من قبل مجموعة مسلحة بالمخالفة للقانون، نشكر من تواصل معنا وساعدنا الأستاذ العجيلي طيطش المستشار بمكتب النائب العام والأستاذ عبداللطيف قدور رئيس نيابة شرق طرابلس والأستاذ صلاح السائح مدير نيابة سوق الجمعة شكرًا للأستاذ جمال بن فايد والأستاذ أحمد ابوقبة ولكل الزملاء الذين أصروا على الذهاب لسوق الجمعة لحماية الأستاذة سامية وفي مقدمتهم الاستاذ علي جمعة مروان الذي كان كعادته في المقدمة”.

أضافت النقابة “تم عقد اجتماع لبحث أخر المستجدات والاجراءات والتحقيقات التي تمت في واقعة الاعتداء على زميلنا وتقرر الاستمرار في تعليق العمل ومتابعة الاجراءات القانونية، وشكرًا لكل السادة المحامين في كل النقابة الفرعية الذين كانوا في الموعد والتزموا بقرار الجمعية العمومية والذين تضامنوا معهم. عاشت المحاماة حرة مستقلة، والشكر لكل أفراد الأسرة القضائية على الدعم والمساندة، هكذا تبنى دولة القانون”.