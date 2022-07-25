اليسير: أغلبية قادة المليشيات لا يريدون إظهار حقيقة رفضهم لتوحيد الجيش

أكد عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عبد المنعم اليسير، أن أغلبية قيادات الميليشيات، حريصون على عدم إظهار حقيقة رفضهم المطلق لمحاولة توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال اليسير في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن الميليشيات على اختلاف تصنيفاتها ترفض فكرة توحيد المؤسسة العسكرية، ولكن القيادات المؤدلجة منها، ومن ينصبون أنفسهم أوصياء على «ثورة فبراير» سيظلون صامتين، أو يكتفون بتوجيه الانتقادات عبر الإعلام، بالتنسيق مع أبواق سياسية تابعة لهم”.

وأضاف “قطع الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها الذي قامت به ميليشيات من مصراتة، قد يكون هو أعلى خطوة تصعيدية يلجؤون إليها لإظهار اعتراضاتهم”.

وتابع “ربما سيلجؤون في الخفاء إلى زرع الفتن، وسيعمدون لترسيخ وإلصاق وصف الميليشيات بـ(الجيش الوطني) في الذهنية الليبية”.

وكان البيان الصادر عن الاجتماع العسكري الذي ضم الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان الجيش الليبي، والفريق محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة الوحدة المؤقتة، قد أكد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية.