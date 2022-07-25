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أكثر من 169 ألف تلميذ يجرون امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

انطلقت، اليوم الإثنين، امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية” في ليبيا بمختلف المراقبات التعليمية.

وقالت، وزارة التربية والتعليم، عبر فيسبوك، إن 169140 تلميذا وتلميذة في 121 مراقبة تعليمية تقدموا صباح اليوم الإثنين لإجراء الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وأوضحت الوزارة، أن التلاميذ أجروا امتحانا في مادة الكتابة (التعبير والإملاء والخط) وذلك بالمدارس المُقيدين بها تحت إشراف معلم المادة.

وفي بيان، للمركز الوطني للامتحانات، بيّن مدير عام المركز، السيد أحمد مسعود، أن التلاميذ المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي هذا العام، 87879 ذكور و81261 إناث، مشيرًا إلى أن 4904 تلميذ وتلميذة تقدموا بصفة قيد منازل و57 تعليم ديني سيجرون امتحاناتهم داخل 1322 لجنة امتحانية.


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صحيفة العنوان الليبية

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