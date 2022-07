ليبيا – أكدت شركة الواحة للنفط عودة إنتاجها النفطي والغازي لسابق عهده، باستثناء ما يتم عبر مجموعة بسيطة من الأبار ما زال العمل جاريًأ لإعادة قدراتها الإنتاجية.

بيان صحفي صدر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد، أكد الانتهاء من أعمال الصيانة في محطة الدفة الشمالية وعودتها للإنتاج بمعدل 45 ألف برميل يوميًا، من خلال خط تصريف الغاز 24 بوصة “الشعلة” والتي استغرقت 3 أيام من العمل المتواصل.

وثمن البيان جهود العاملين في أقسام الإنتاج والهندسة والنقل والخدمات لإنجازهم العمل في فترة وجيزة.

The post الواحة للنفط: عودة إنتاجنا النفطي والغازي إلى سابق عهده تقريبًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية