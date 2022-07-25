رئيس جمعية الفنادق الأردنية: ديون المرضى الليبيين لم تُسدد منذ 2011  

قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية، عبدالحكيم الهندي، إن الديون الليبية المستحقة على المرضى، لم يُدفع منها شيء منذ عام 2011م، والمتضررون لم يأخذوا سوى وعود بمثابة إبر تخدير، منذ سنوات، والأزمة لا تزال عالقة دون حلول.

أضاف في تصريحات صحفية: “خاطبنا الجهات المعنية كافة في ليبيا، لإيجاد حل لهذه الأزمة لكن دون جدوى، و على الجانب الليبي، ضرورة إنهاء ملف الديون ودفع المبالغ المترتبة على مواطنيهم بدل إقامة وعلاج، وإعطائه أولوية جراء تأخير تسديد المستحقات المالية لمختلف القطاعات”.

وتابع قائلًا أن الديون الليبية مُستحقة لأكثر من 140 منشأة سياحية أردنية، ما بين فنادق وشقق فندقية، بإلاضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر، و العشرات من أصحاب المنشآت السياحية المتضررين من الديون الليبية، نفذّوا عام 2019م، عدة اعتصامات أمام السفارة الليبية في عمّان، للمطالبة بمستحقاتهم المالية، و الديون الليبية تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.