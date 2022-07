التريكي: اجتماع الزاوية لا يمثل وجهة نظر المدينة ويعبر عمن حضروه وأداروه

ليبيا – صرح عضو مجلس الدولة الاستشاري عن الزاوية مصطفى التريكي بشأن اجتماع قاعة الشهداء بمصفاة المدينة لقيادات اجتماعية وسياسية من المنطقة الغربية.

التريكي أوضح في تصريحاته لمنصة “فواصل” الإعلامية التي اطلعت عليها صحيفة المرصد أن هذا الاجتماع المكرس لدعم حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا لا يمثل سوى من حضره وأداره، مبينًا عدم التشاور معه بخصوص هذا النشاط.

وأضاف التريكي: إن عقد هذا الاجتماع في الزاوية لا يعني أنه يمثل المدينة ومواقفها من المشهد الراهن. مستدركًا بالإشارة إلى أنه يأتي في إطار حرية التعبير ما يحتم استهجان منعه والهجوم عليه، في وقت لن تكون فيه أزمة بالزاوية؛ لأن كل الأمور تقريبًا محسوبة والجميع يلتقون مع بعضهم البعض في لقاءات غير رسمية.

وكشف التريكي عن وجود خطوط تواصل بين الجميع في الزاوية وإن كان بشكل غير مباشر، ولهذا فالكل يرفض الصدام السياسي والعسكري.

