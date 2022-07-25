ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

25 July, 2022

أعلن وكيل الداخلية فرج اقعيم، عن تشكيل غُرفة عمليات لمراقبة جميع المنتجات المستوردة من خارج البلاد برئاسة مدير جهاز الحرس البلدي وعضوية كل الجهات الرقابية ذات الصلة، لضمان سلامة كُل ما يدخُل البلاد من مُنتجات مُستوردة وحرصا على صحة المواطن.

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي محمد العبيدي ل365 إن وزير الداخلية شدد ،على ضرورة عدم السماح بدخول الأدوية والأغذية بكافة تصنيفاتها واللحُوم والخُضروات إلى البلاد، عبر الحدود البرية، إلا بعد فحصها وأخذ عيّنة منها لتحليلها مِن قِبَل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وإستكمال الجهات المُختصة إجراءاتها بخصوصها.

وتابع العبيدي أن هذا القرار جاء خلال لقاء عقده اقعيم مساء الأحد الموافق؛ 2022.7.24 مع مدير جهاز الحرس البلدي السيد فرج العقوري، ومسؤول عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومديرية الاصحاح البيئي والثروة الحيوانية والهيئة العامة للبيئة وعددٍ من المندُوبين عن الجهات العاملة ذات العلاقة.

وأضاف العبيدي أن اللقاء تضمن مناقشة مسببات تفشي الأمراض الخطيرة ومنها مرضَى السرطان ، وضعف المعامل المختصة للكشف علي الادوية والاغذية المستوردة وقبل دخولها للسوق الليبي.

واشار إلى أنه تم طرح وجهات النظر مرفقة بعدة حلول كتجهيزات المعامل المتعثر واستكمال المبني المخصص لمبني مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وتوفير النقاط الحدودية التفتيش والكشف المعملي لكافة الادوية والنواد المستهلكة من غذاء وغيرها وتفعيل القوانين مايخص المواد المحضور من أدوية بشرية وبيطرية وزراعية..

وشدد الحضور على ضرورة تفعيل قانون يجرم ويحاسب القائمين على كل ما يضرّ المُواطن، حرصًا على أنه لا تهاوُن ولا تساهل مع صحّة المُواطنين .