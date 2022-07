اليسير: القيادات المؤدلجة ومن ينصبون أنفسهم أوصياء على فبراير يرفضون فكرة توحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير إن أغلبية قيادات الميلشيات تحرص على عدم إظهار حقيقة رفضها المطلق لمحاولة توحيد المؤسسة العسكرية.

اليسير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أضاف: “إن الميلشيات على اختلاف تصنيفاتها ترفض فكرة توحيد المؤسسة العسكرية، ولكن قيادات المؤدلجة منها ومن ينصبون أنفسهم أوصياء على ثورة فبراير سوف يظلون صامتين أو يكتفون بتوجيه الانتقادات عبر الإعلام بالتنسيق مع أبواق سياسية تابعة لهم”.

ولفت إلى أن قطع الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، الذي قامت به ميليشيات من مصراتة، قد يكون هو أعلى خطوة تصعيدية يلجؤون إليها لإظهار اعتراضاتهم.

اليسير توقع أن تلجأ الميليشيات في الخفاء لزرع الفتن وترسيخ وإلصاق وصف “الميليشيات” بالجيش الوطني في الذهنية الليبية، وإن تجمعت تلك الميلشيات بالشرق والجنوب تحت قيادة المشير خليفة حفتر القائد العام.

