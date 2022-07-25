النفط يرتفع بعد أداء متقلب بسب مخاوف الإمدادات ورفع الفائدة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في تعاملات شهدت تقلبًا في الأداء ما بين المخاوف من نقص الإمدادات، مقابل توقعات بأن يُضعف رفع أسعار الفائدة الأميركية الطلب على الوقود.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر سبتمبر بنحو 79 سنتا أو 0.77 في المئة، لتصل إلى 103.99 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 10:50 بتوقيت غرينتش.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم شهر سبتمبر بنحو 82 سنتا أو بنسبة 0.87 في المئة لتصل إلى 95.52 دولارًا للبرميل.

وتذبذبت تحركات أسعار عقود النفط الآجلة صعودًا وهبوطًا في الأسابيع الماضية، مع محاولة المتعاملين للموازنة بين احتمالات رفع لأسعار الفائدة، وهو ما قد يحد من النشاط الاقتصادي، مما يقلل بدوره الطلب على الوقود من جهة، وبين نقص الإمدادات من النفط الروسي نتيجة للعقوبات الغربية من جهة أخرى.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها تهدف إلى إعادة الإنتاج لمستويات 1.2 مليون برميل يوميًا في غضون أسبوعين، من نحو 860 ألف برميل يوميًا حاليًا، إلا أن محللين توقعوا عدم استقرار عمليات إنتاج النفط في البلاد بسبب استمرار التوترات.