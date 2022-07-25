عليبة: احتمالية فشل الصفقات السياسية الحالية يهدد توحيد الجيش الليبي

أكد رئيس وحدة التسلح في «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية» أحمد عليبة، أن الخطر الحقيقي على محاولة توحيد القيادة على مستوى رئاسة الأركان الجيش الليبي، يكمن في فشل الصفقات السياسية الراهنة.

وقال عليبة في تصريحات نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط»: “الميليشيات قادرة دائماً على توتير المشهد، ولكن إذا تعثرت أو فشلت الصفقة السياسية الراهنة التي أدت إلى هذا التقارب العسكري بين الشرق والغرب، فستكون ليبيا بصدد العودة للانقسام العسكري ذاته، وربما بوضعية أسوأ”.

وقلل من التخوفات من احتمالية قيام دول سبق أن دعمت ميليشيات محلية بعرقلة توحيد المؤسسة العسكرية، قائلا: “هم وظفوا الميليشيات لحماية مصالحهم خلال فترات الفوضى، وبالتالي وجود مؤسسة عسكرية قوية سيحقق أهدافهم”.