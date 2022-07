الأبلق: الصفقات السياسية التي أنتجت حكومتين عمّقت عوامل التفرقة واطلقت التخوين بين الطرفين

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان إن الصفقات السياسية التي أنتجت وجود حكومتين متنافسين أدت إلى عودة الاصطفاف السياسي الحاد وعمّقت عوامل التفرقة وإطلاق التخوين بين الطرفين.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أضاف: “إن المواجهات المسلحة التي حدثت في طرابلس وكذلك في مصراتة هي بسبب هذه الصراعات، ومن المحتمل أن يؤدي الأمر إلى مزيد من الصّدام المسلح إن لم يتم تدارك الأمور والتدخل للحدّ من حالة الاستقطاب السياسي”.

