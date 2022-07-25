نصيّة: نحتاج خارطة طريق واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية

قال عضو مجلس النواب (عبد السلام نصية) إن المطلوب في الوقت الراهن وضع خارطة طريق واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية في فترة زمنية محددة.

وأضاف (نصية) في تصريح صحفي أن تفعيل المسار العسكري إلى جانب المسارات الأخرى سيسهم في بناء الدولة والوصول للحل الشامل والخروج من المراحل الانتقالية.

ولفت (نصية) إلى أن قضية انتشار السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية من القضايا الأساسية في الأزمة، وأن أي تقارب أو حل سيسهم في الخروج من المعضلة السياسية، خاصة أن الأزمة ترتبط بشقين أساسيين في المقام الأول، هما الأمني والسياسي، إضافة إلى الجانب الاقتصادي.