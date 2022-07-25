باشاغا: الحلول الليبية وحدها قادرة على حل مشاكل البلاد

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل الليبية بشكل مُرضي وأن الفساد والمفسدين لا يمكن أن يكونوا يوماً مصلحين.

جاء ذلك خلال محادثات رئيس الحكومة مع سفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند اليوم الاثنين بحسب سلسلة تغريدات لـ باشاغا بموقع “تويتر”.

وأكد باشاغا الحرص الحثيث على “أمن وسلامة المدنيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة نتخلص من خلالها من عُصبة الفساد الجاثمة على الدولة الليبية والمعرقلة لنهضتها”.

وشدد باشاغا على أن العنف قد ارتكب من قبل حكومة منتهية الشرعية والولاية وخارجة عن القانون.