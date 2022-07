الرجوبي: ندعم الاتفاق الذي جرى بين قيادات مدينة مصراتة.. ومهمتنا تتمثل في المصالحة والوقوف مع القانون

ليبيا – أكد رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي دعمهم للاتفاق الذي جرى بين قيادات المدينة، مشيرًا إلى أن مهمة المجلس تتمثل في تحقيق المصالحة والوقوف مع القانون.

الرجوبي وفي تصريح خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أعرب عن ترحيبه بتشكيل لجنة للتحقيق بين الأطراف. مثمنًا استعداد كافة الأطراف للمثول أمام اللجنة والقبول بما يصدر عنها من نتائج.

وأشار رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة إلى أن الوضع داخل المدينة مستقر، وأن السواتر الترابية والحواجز قد جرى إزالتها من الطرقات.

