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وكالة إيطالية: المتحدث باسم حكومة الدبيبة وصل روما للمشاركة بمؤتمر حول ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصل المتحدث باسم حكومة الوحدة المؤقتة، محمد حمودة، اليوم الاثنين، إلى روما للمشاركة في المؤتمر الصحفي «طرق جديدة لاستقرار البحر الأبيض المتوسط، زاوية من ليبيا».

وقالت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء: “سيتم تقديم خلال الحدث، الذي سيعقد يوم غد 26 يوليو على الساعة 10:00 بمبادرة من السيناتورة مارينيلا باتشيفيكو (كوراجيو إيطاليا) في قاعة الناصرية بمجلس الشيوخ، ملف تحت عنوان «القيادة الليبية الجديدة، في خضم الفوضى السياسية لا يزال هناك أمل في الانتخابات»”.

وأضافت الوكالة الإيطالية: “يتمثل الملف في مجموعة من المقابلات أجرتها الصحفية فانيسا تومازيني مع قادة اجتماعيين ورؤساء بلديات ومرشحين للرئاسة، في حين قامت السيناتورة باتشيفيكو، سكرتير لجنة شنغن البرلمانية، بتحرير المقدمة”.

وتابعت “يهدف المؤتمر، الذي سيدره الصحفي بالوكالة أليساندرو شيبيوني، إلى إعادة إحياء الاهتمام بالبحر المتوسط بعد أن طغت عليه بداية الأزمة الروسية الأوكرانية”.

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صحيفة الساعة 24

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