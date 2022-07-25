بعد اشتباكات طرابلس.. الأعلى للجيش يبحث مع رئاسة الأركان الأوضاع الأمنية

التقى المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ظهر اليوم الإثنين، رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية، فريق أول ركن محمد الحداد، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن رئيس الأركان العامة قدم إحاطةً كاملة، للقائد الأعلى حول الإجراءات التي اتخذها بعد قرار تكليفه بالمتابعة، والإشراف على وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، عقب الأحداث التي شهدتها المدينة فجر الجمعة الماضية، مع التأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين، والممتلكات العامة والخاصة للخطر.