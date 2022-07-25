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ارتفاع سعر الدولار وتراجع اليورو أمام الدينار

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات الأحد.

وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعا إلى 4.88 دينار من 4.87 دينار الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض اليورو إلى 4.97 دينار مقابل 4.98 دينار، كما تراجع سعر الجنيه الاسترليني إلى 4.83 دينار مقارنة بـ 4.85 دينار.

واستقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، على الترتيب.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.27 دينار و0.72 دينار.


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صحيفة العنوان الليبية

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