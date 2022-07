المرعاش: طرابلس بين فكي كماشة.. ولم يبقَ إلا أمر التحرك للسيطرة عليها

ليبيا – رجح المحلل السياسي كامل المرعاش أن يمضي رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاآغا في خططه لاقتحام طرابلس، كاشفًا أن الولايات المتحدة وبريطانيا ترفضان بشدة هذه الخطط.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” قال: إن الحراك السياسي والشعبي والعسكري الذي شهدته المنطقة الغربية من ليبيا منذ أربعة أسابيع قد تمخض عنه بروز تحالفات جديدة تصب في مصلحة حكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاآغا، ويمكن القول: إن اقتحام طرابلس وطرد حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية قد اقترب أكثر من أي وقت مضى.

وتوقع أن يمضي باشاآغا في خططه لاقتحام طرابلس، خصوصًا أنه ضمن الآن بشكل كبير تأييد أغلب ميليشيات مصراتة قوية التسليح، وتحالف ميليشيات الزنتان بقيادة أسامة الجويلي.

المرعاش ختم: “أصبحت طرابلس بين فكي كماشة الآن، من الشرق ميليشيات مصراتة يقودها باشاآغا بنفسه، ومن الجنوب الغربي لطرابلس ميليشيات الجويلي، ولم يبقَ إلا أمر التحرك للسيطرة عليها”.

