القائد الأعلى للجيش يبحث تنظيم عمل جهاز الحرس الرئاسي

التقى المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الإثنين آمر جهاز الحرس الرئاسي، لواء ماشاء الله الطير، لمناقشة تنظيم العمل بالجهاز.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء بحث ترتيب آلية عمل جهاز الحرس الرئاسي، وإعداد الخطط للجانب المهني والعملي، وتطوير أداء عناصر الجهاز وكوادره، من خلال التنسيق والتدريب ورفع كفاءة كافة المنتسبين له.

كما التقى المجلس الرئاسي أيضا رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية، فريق أول ركن محمد الحداد، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

وقدم رئيس الأركان العامة إحاطةً كاملة، للقائد الأعلى حول الإجراءات التي اتخذها بعد قرار تكليفه بالمتابعة، والإشراف على وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، عقب الأحداث التي شهدتها المدينة فجر الجمعة الماضية، مع التأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين، والممتلكات العامة والخاصة للخطر.