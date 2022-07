عليبة: إذا فشلت الصفقة السياسية الراهنة في ليبيا ستعود لذات الانقسام العسكري وربما بوضعية أسوأ

ليبيا – رأى رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة أن الخطر الحقيقي على محاولة توحيد القيادة على مستوى رئاسة الأركان يكمن في أسماه بـ”فشل الصفقات السياسية الراهنة”.

عليبة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية قال: إن الميلشيات قادرة دائمًا على توتير المشهد، ولكن إذا تعثرت أو فشلت الصفقة السياسية الراهنة والتي أدت لهذا التقارب العسكري بين الشرق والغرب ستكون ليبيا بصدد العودة لذات الانقسام العسكري وربما بوضعية أسوأ.

وقلل من التخوفات حول احتمالية قيام دول إقليمية وغربية سبق ودعمت ميليشيات محلية بعرقلة توحيد المؤسسة العسكرية، قائلًا: “هم وظفوا الميلشيات لحماية مصالحهم خلال فترات الفوضى، وبالتالي وجود مؤسسة عسكرية قوية سوف يحقق أهدافهم”.

