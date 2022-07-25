بدء ضخ الغاز الجاف من حقل أبو الطفل إلى ميناء الزويتينة

بدأ اليوم الاثنين ضخ الغاز الجاف من حقل أبو الطفل إلى ميناء الزويتينة، تمهيدا لوصله بمحطة كهرباء شمال بنغازي، للمساهمة في تقليل أزمة الكهرباء بالمنطقة الشرقية حسبما أعلن القائمون على شركة “مليته” للنفط والغاز.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، مع رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة “مليته” للنفط والغاز البشير عبد السلام، وعضو لجنة إدارة الشركة أيمن بن عاشور، وبعض من مدراء الإدارات الفنية بمليته بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة كل الجوانب المتعلقة بالمحافظة على استمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته تدريجياً، من خلال التنسيق والمتابعة من قبل الإدارات الفنية بالمؤسسة.