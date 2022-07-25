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الحداد يحيط الرئاسي على تطورات الوضع الأمني عقب اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، الفريق أول محمد الحداد؛ أحدث التطورات الأوضاع العسكرية والأمنية، خصوصا بعد اشتباكات العاصمة طرابلس.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، إن الحداد قدم إحاطة كاملة، للمنفي حول الإجراءات التي اتخذها بعد قرار تكليفه بالمتابعة، والإشراف على وقف إطلاق النار في مدينة طرابلس، عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة فجر الجمعة الماضية.

وأوضح البيان أن الطرفين أكدا على ضرورة عدم تعريض حياة المدنيين، والممتلكات العامة والخاصة للخطر.

وشهدت طرابلس وعين زارة اشتباكات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وكتيبة ثوار طرابلس، بسبب اشتراط جهاز الردع عدم عودة كتيبة ثوار طرابلس وآمرها أيوب أبوراس إلى المقار التي فقد السيطرة عليها، مما أسفر على مقتل 16 شخصا و52 مصابا، وفق بيان صدر السبت عن وزارة الصحة.

 

 


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صحيفة العنوان الليبية

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