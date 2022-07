الفلاح: هناك تغير كبير في المواقف بمصراتة وقد يكون التحرك الأخير استعراض قوة لباشاآغا

ليبيا – قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح إن الصراع داخل مدينة مصراتة يجري بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا المُصرّ على ممارسة مهامه من طرابلس، وهناك كتائب في مصراتة انضمت لجبهته وحاولت فتح الطريق أمام دخوله طرابلس.

الفلاح وفي تصريحات أدلى بها لـ “إرم نيوز”، أوضح أن باشاآغا يحاول السيطرة على مصراتة وإخراج القوة المشتركة التابعة للدبيبة، والقوة المشتركة حاولت التنصل مما قامت به وقالت: إن تحركها كان بأمر من الدبيبة للقبض على باشاآغا، وهو ما يعني أن القوة أيضًا قد تتخلى عن الدبيبة، وفق قراءته.

واعتبر الفلاح أن هناك تغيرًا كبيرًا في المواقف بمصراتة، وقد يكون التحرك الأخير استعراض قوة لباشاآغا، حيث سيحاول دخول طرابلس في الأيام المقبلة، وإذا كانت هناك تفاهمات يمكن أن يضمن الدخول، وإذا ضمن ولاء قوة عسكرية في مصراتة سيسهل عليه دخول طرابلس حتى لو عارضته بعض التشكيلات.

