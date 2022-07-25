النائب أبوزريبة: بيان ملتقى الزاوية إعلان عن مشروع وطني جامع

قال الدكتور علي محمد أبوزريبة عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، إن ملتقى الزاوية كان رسالة صادقة وواضحة للجميع بأنه مشروع وطني، و بأننا نريد وطناً يجمعنا، لا غالب ولا مغلوب على هذه الأرض الطاهرة، كلنا هنا على قلب رجل واحد، نتطلع للمصالحة والتسامح والبناء.

أضاف النائب في بيان: “يشرفني أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل من تجشم عناء الطريق وشارك في ملتقي المنطقة الغربية من وجهائنا وشيوخنا وأعيان مناطقنا وقبائلنا، هؤلاء من نستلهم منهم التجارب ونستعين بهم في الشدائد في الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا”.

وتابع قائلًا: “تحية للقابضين على الثوابت، المحافظين على وحدة الصف المتمسكين بالحقوق، حيث كانت كلماتهم واضحة في البيان الصادر عبر الملتقي للداخل والخارج، وهو بمثابة الإعلان عن مشروع وطني جامع، لم يكن مجرد كلمات عابرة عبر منابر الخطاب الاعلامي للاستهلاك، وانما للتأكيد أولاً بأننا في المنطقة الغربية جسد واحد، وأننا والمنطقة الشرقية نحتضن مشروعاً واحداً وأننا والمنطقة الجنوبية أخوك وأهل، وأن معركة ليبيا اليوم ليست بين مدن ومناطق وإنما معركة مصير ضد عدو يتربص بنا جميعاً سواءً في طبرق أو زوارة أو القطرون”.

واختتم عضو مجلس النواب بيانه: “تحية لأولئك القابضين على جمر الوطن والمتسلحين بالإرادة والمنتصرين للحياة.. تحية لهم وهم يرسمون الأمل للأجيال القادمة على هذه الأرض النقية”.