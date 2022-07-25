مؤسسة النفط تبحث مع شركة أكاكوس المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة أكاكوس للعمليات النفطية سبل المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة اليوم الاثنين بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة أكاكوس للعمليات النفطية عصام البتشي، صلاح عبد السلام، أسامة اللطعي، وحضور بعض من مدراء الإدارات الفنية بالشركة بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، والتنسيق مع الإدارات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط للعمل على زيادتها في الفترة القريبة القادمة، دعماً للاقتصاد الوطني.

وبين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن المؤسسة الوطنية للنفط ستقدم الدعم اللازم لشركة أكاكوس للعمليات النفطية لرفع معدلات الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وتمتك شركة أكاكوس للعمليات النفطية أحد أهم الحقول النفطية بليبيا، وهو حقل الشرارة النفطي، والذي ينتج ما يعادل ربع الإنتاج الكلي لقطاع النفط الليبي.