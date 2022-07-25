عدد من عمداء البلديات يؤكدون دعم الدبيبة: نرفض المراحل الانتقالية

أكد عدد من عمداء بلديات المناطق الغربية والجنوبية والوسطى دعمهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مشيرين إلى رفضهم وجود مراحل انتقالية، وذلك في بيان مصور أعلنوه اليوم الإثنين.

وقال العمداء في البيان: «نحن لا نزايد بدورنا المهم والأساسي في تقديم الخدمات للمواطنين ودعم الاستقرار والأمان وتحقيق التنمية في البلديات».

العمداء: دعم لا محدود لحكومة الدبيبة

وأضافوا أنهم يقدرون «الدعم اللا محدود الذي قدمته الحكومة»، متابعين: «نحن ندعم الحكومة ونقف معها يدًا بيد، ونرفض الادعاءات المؤججة للفتنة، فنحن نمثل واقعًا ملموسًا للوحدة والترابط، ونرفع شعار لا للحروب أو الاقتتال والدمار أو المراحل الانتقالية، نعم للسلام والبناء والتنمية».

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