مكافحة الأمراض: 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد.

وبحسب التحديث اليومي الصادر عن المركز، فقد بلغت نسبة الحالات الموجبة 40.67% من عدد العينات البالغ 413 عينة، من بينها 245 عينة سالبة، وسجلت العاصمة طرابلس أكبر عدد من الإصابات بواقع 132 حالة.

وعاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض من يوم الأحد لنشر التحديث اليومي للوضع الوبائي في البلاد بعد توقف دام أشهر مكتفيا بالتحديث الأسبوعي.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ ظهور كورونا في البلاد 503 آلاف و981 حالة، من بينها 1342 حالة نشطة، وبلغ أعداد المتعافين 496 ألفا و208 حالة و6431 حالة.