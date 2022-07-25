ليبيا الان

مكافحة الأمراض: 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد.

وبحسب التحديث اليومي الصادر عن المركز، فقد بلغت نسبة الحالات الموجبة 40.67% من عدد العينات البالغ 413 عينة، من بينها 245 عينة سالبة، وسجلت العاصمة طرابلس أكبر عدد من الإصابات بواقع 132 حالة.

وعاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض من يوم الأحد لنشر التحديث اليومي للوضع الوبائي في البلاد بعد توقف دام أشهر مكتفيا بالتحديث الأسبوعي.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ ظهور كورونا في البلاد 503 آلاف و981 حالة، من بينها 1342 حالة نشطة، وبلغ أعداد المتعافين 496 ألفا و208 حالة و6431 حالة.


عدد المشاهدات:
136

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك