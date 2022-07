الشيباني: لا بد من الدخول في تسوية مع المجموعات المسلحة التي لا تخضع لسلطة الدولة والجلوس معها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن هناك مجالس عسكرية بالمدن ومجموعات مسلحة لا تخضع لسلطة الدولة ولا بد من الدخول في تسوية والجلوس معها.

الشيباني أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه لا بد من الاستماع اليها والتفاهم على كيفية توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة بناء الدولة المنهارة وعودة السلاح الى ثكناته الرسمية بأرقام متعارف عليها، حتى تسهل المراقبة والمتابعة قبل اجراء الانتخابات .

وأضاف: “لقد أجرينا الانتخابات في العام 2014 ، ولم تكن الحل المثالي الذي ينهي الأزمة، والنتيجة ما نعانيه اليوم من اقتتال وفوضى وانقسام”.

