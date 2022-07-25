مراسل “وال”: الهجرة شحات رحلت “261” مهاجرًا خلال النصف الأول من عام الحالي

شحات 25 يوليو 2022 (وال)- قال مسؤول الإعلام بفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات حسن بواكريم لوكالة الأنباء الليبية، إن الجهاز تمكن من ضبط قرابة “261” مهاجرًا غير شرعي من دول: مصر والسودان وتشاد ومالي خلال النصف الأول من عام 2022 م.

وأضاف بواكريم أن عدد المرحّلين من المهاجرين في شهر يناير حتى يوليو بلغ قرابة “198” مهاجرًا إلى دول مصر، وذلك عبر منفذ أمساعد البري، وبلغ عدد المرحلين في نفس الفترة إلى دولة تشاد “41” مهاجرًا، وأما السودان فبلغ عدد المرحلين إليها “21” مهاجرًا، ومهاجر واحد تم ترحيله إلى بلده الأم اليمن.

وأوضح بواكريم أن فرع الهجرة غير الشرعية شحات، قام بتسليم المهاجرين من دول تشاد واليمن والسودان إلى مركز الإيواء بقنفودة لترحيلهم إلى بلدانهم، بينما قام فرع الهجرة غير الشرعية شحات بترحيل المهاجرين من دولة مصر عبر منفذ مساعد البري. (وال) ب ع/ ر ت

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